Russische Invasion : Ukraine meldet massive russische Raketenangriffe

Saporischschja/Charkiw Der Tag beginnt in der Ukraine erneut mit landesweitem Luftalarm. Im Visier der Angreifer ist abermals die Energieinfrastruktur. Das sorgt für Probleme bei der Stromversorgung.

Einschläge in Krywyj Rih

Auch in der südostukrainischen Großstadt Krywyj Rih gab es Einschläge. Weitere Raketen würden erwartet, teilte der Chef der Stadtverwaltung, Olexandr Wilkul, am Freitag in seinem Telegram-Kanal mit. In mehreren Gebieten, darunter in der Hauptstadt Kiew, wurde am Freitag von Explosionen berichtet, die von Raketen der Flugabwehr ausgelöst wurden. Über Schäden und mögliche Opfer wurde vorerst nichts bekannt. Schon in der Nacht hatte es russische Angriffe gegeben.