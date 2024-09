Krieg in der Ukraine Ukraine: Verletzte nach Luftschlägen gegen Saporischschja

Es gebe auch Schäden an der städtischen Infrastruktur und an Eisenbahnanlagen, hieß es. Der Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, beklagte, dass nun eine weitere Großstadt durch russische Bombenschläge terrorisiert werde. Nötig seien mehr Waffen für die Ukraine, appellierte er an die Verbündeten im Westen. Zudem müssten die Bemühungen der gesamten Welt auf den wirtschaftlichen Niedergang Russlands gerichtet sind, um dem Land die Grundlage für den Krieg zu nehmen.