Russischer Angriffskrieg Ukraine will mehr Langstreckendrohnen bauen

Auf Videos in sozialen Netzwerken sind Luftalarmsirenen zu hören. Fotos zeigen Brände und Schäden an Gebäuden. Schon in den vergangenen hatte es in Belgorod Angriffe gegeben, zu denen sich russische Paramilitärs bekannten, die aufseiten der Ukrainer kämpfen. Weit weg von der Front gab es zudem im Gebiet Samara an der Wolga einen Brand in einer Ölraffinerie. Offiziell wurde zunächst keine Brandursache genannt. In kritischen russischen Telegram-Kanälen war von einem Drohnenangriff die Rede.