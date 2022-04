Russische Invasion : Ukrainische Truppen bitten um Evakuierung aus Mariupol

Beschädigte Militärfahrzeuge der ukrainischen Armee in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Kiew Die Hafenstadt Mariupol ist komplett von russischen Truppen eingeschlossen. Dort verschanzte ukrainische Soldaten setzen nun einen Hilferuf ab - sie hoffen auf die Evakuierung in einen Drittstaat.

In einem dramatischen Appell hat der ukrainische Kommandeur der verbliebenen Marineinfanteristen in der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol um eine Evakuierung in einen Drittstaat gebeten.