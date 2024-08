Ukraine-Krieg Ukrainischer Drohnenangriff trifft russisches Tanklager

In einem Tanklager in Südrussland ist nach offiziellen Angaben durch einen ukrainischen Drohnenangriff ein Brand ausgelöst worden. Verletzte habe es nicht gegeben, teilte der Gouverneur des Gebietes Rostow, Wassili Golubjew, mit. Betroffen war demnach ein Treibstofflager im Kreis Kamensk. Im Gebiet Rostow brennt bereits seit Tagen nach einem Drohnenangriff ein großes Tanklager in der Stadt Proletarsk.