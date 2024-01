Gaza-Krieg UN-Experten: Israel setzt Hunger als Waffe ein

Auch US-Außenminister Antony Blinken hat erneut für eine Zweistaatenlösung geworben. Viele arabische und muslimische Länder hätten ihre Haltung zu Israel zuletzt geändert und nun Interesse an stabilen Beziehungen, sagte er in dem Schweizer Skiort in Davos. Eine dauerhafte Lösung für die Region beinhalte aber die Vision eines palästinischen Staates. Andernfalls werde Israel keine echte Sicherheit bekommen.