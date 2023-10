Menschenrechte UN fordern in Nahost Einhaltung des Völkerrechts

Die Regierungen in Berlin und Paris arbeiten eng mit den Behörden in Israel zusammen, um den Verbleib vermisster Bürger und Bürgerinnen zu klären. Man müsse ermitteln, um wie viele Menschen es sich handele und was man tun könne, dass sie wieder in Freiheit kommen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Hamburg in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.