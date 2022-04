Russische Invasion : UN: mehr Anzeichen von Kriegsverbrechen in der Ukraine

Genf Wahllose Angriffe, Verweigerung medizinischer Hilfe, willkürliche Tötungen und sexuelle Gewalt. Das UN-Menschenrechtsbüro schaut besorgt auf das, was als nächstes in der Ukraine kommt.

„Es gibt bereits ein Blutbad (in der Ukraine)“, sagte die Sprecherin des Büros, Ravina Shamdasani. „Wir schauen besorgt auf das, was als nächstes kommt. Auch Krieg habe Regeln, und sie müssen respektiert werden.“

Der Angriff auf den Bahnhof in Kramatorsk in der Region Donezk, wo am 8. April Streumunition 60 Zivilisten getötet habe, zeige, dass die Prinzipien des humanitären Völkerrechts ignoriert würden, teilte Bachelet mit. Es gebe auch immer mehr Anzeichen für willkürliche Tötungen, darunter in Butscha, dem Vorort der Hauptstadt Kiew. Zivilisten würden gegen ihren Willen festgehalten und es gebe Berichte über Folter, Misshandlungen und Verschleppungen. Fünf Verschleppte seien tot gefunden worden.