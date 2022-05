Jerusalem : UN schockiert von Gewalt bei Beerdigung von Journalistin

Ramallah/Tel Aviv/New York Die Sicherheitslage in Nahost bleibt enorm angespannt: Die Beerdigung einer getöteten Reporterin wird von gewaltsamen Zusammenstößen in Jerusalem überschattet.

„Wir haben gerade das Video davon gesehen und es ist einfach sehr schockierend für uns“, sagte Sprecher Farhan Haq am Freitag in New York. Im Internet kursierende und von TV-Sendern ausgestrahlte Bilder schienen israelische Sicherheitskräfte zu zeigen, die unter anderem auf Menschen einprügeln, die einen Sarg tragen. Die Polizei sprach dagegen von Hunderten gewalttätigen Demonstranten, die unter anderem mit Steinwürfen für Unruhen gesorgt hätten.