Konflikte : UN-Sicherheitsrat ringt bei Syrien-Hilfe um Kompromiss

Beirut/New York Droht nach dem Veto Russlands gegen die Fortführung des Hilfsmechanismus für Millionen notleidende Menschen in Syrien nun eine Hungerkrise? Eine Einigung ist bisher nicht in Sicht.

Der UN-Sicherheitsrat ringt weiter um einen Kompromiss, um die am Sonntag ausgelaufene Hilfe für notleidende Menschen in Syrien zu verlängern. Ein erster Anlauf war am Freitag gescheitert.