Sicherheit : UN: Spionage-Software bedroht Recht auf Privatsphäre

Genf Software wie Pegasus soll zur Bekämpfung von Kriminalität eingesetzt werden. Doch das Das UN-Menschenrechtsbüro sieht in der Verbreitung auch eine Gefahr - die Folgen für kritische Stimmen haben könnte.

Das UN-Menschenrechtsbüro sieht in Spionage-Software wie Pegasus eine wachsende Bedrohung. Sie könne zur Überwachung, Kontrolle und Unterdrückung eingesetzt werden, berichtete das Büro am Freitag in einem Bericht.