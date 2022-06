Weltflüchtlingsbericht : UNHCR: Erstmals mehr als 100 Millionen Flüchtlinge weltweit

Menschen nehmen einen Bus am Aufnahmezentrum für Flüchtlinge im ukrainischen Saporischschja, nachdem sie aus Mala Tokmatschka geflohen sind. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Genf So viele Menschen wie nie zuvor sind auf der Flucht. Auch durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sind die Zahlen laut Weltflüchtlingsbericht dramatisch gestiegen.

Mehr als 100 Millionen Menschen sind zur Zeit weltweit auf der Flucht, so viele wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg.

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sprach in Genf von einem „dramatischen Meilenstein“, der durch den russischen Krieg gegen die Ukraine sowie Krisen in Afghanistan und anderen Ländern erreicht worden sei. Der schreckliche Trend werde weitergehen, wenn die Weltgemeinschaft keinen Weg finde, Konflikte dauerhaft zu lösen, warnte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi.

Zahl steigt seit vielen Jahren

Die Vertreibung aus der Ukraine sei die größte und am schnellsten wachsende derartige Krise seit Gründung des UNHCR 1951, berichtete das UNHCR am Donnerstag in seinem Weltflüchtlingsbericht. Wegen der verheerenden Folgen des Kriegs gegen die Ukraine nannte das UNHCR ausnahmsweise die aktuelle Flüchtlingszahl. Der Bericht bezieht sich ansonsten auf das vergangene Jahr.