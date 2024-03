Parteien Union setzt im Europawahlkampf Fokus auf militärische Stärke

Das 25-seitige Papier hat den Titel „Mit Sicherheit Europa - Für ein Europa, das schützt und nützt“ und wurde am Sonntag an die Mitglieder beider Parteipräsidien verschickt. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur vor und soll bei einer gemeinsamen Sitzung der beiden Parteipräsidien am 11. März in Berlin beschlossen werden.