Diplomatie : Unruhen in Brasilien: EU-Politiker solidarisch mit Lula

Brüssel Der Angriff auf Brasiliens Regierungsgebäude schockiert über die Grenzen des Landes hinweg. Die Demokratie werde „über Gewalt und Extremismus siegen“, heißt es aus Brüssel.

Macron, Sanchez und Meloni verurteilen das Geschehene

A vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas! O Presidente @LulaOficial pode contar com o apoio incondicional da França.

Quanto accade in Brasile non può lasciarci indifferenti. Le immagini dell’irruzione nelle sedi istituzionali sono inaccettabili e incompatibili con qualsiasi forma di dissenso democratico. È urgente un ritorno alla normalità ed esprimiamo solidarietà alle Istituzioni brasiliane.

Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bekundete per Tweet Italiens „Solidarität mit den brasilianischen Institutionen“ und betonte: „Was in Brasilien passiert, kann uns nicht gleichgültig lassen.“

Klingbeil: „Wir DemokratInnen stehen zusammen“

In Deutschland verurteilte Bundesumweltministerin Steffi Lemke die Angriffe. „Dieser erneute Putschversuch Rechtsradikaler ist verachtenswert. Möge er vollständig scheitern“, schrieb die Grünen-Politikerin in der Nacht bei Twitter. Ihre Gedanken seien in Brasilien und bei der demokratischen Regierung des neuen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Der Regierung und den Sicherheitskräften, die sie beschützen, gelte ihre „volle Solidarität“, schrieb Lemke weiter.

Em nome do SPD, condeno veementemente os ataques às instituições democráticas do Brasil. Nossa total solidariedade vai para o presidente Lula, nosso partido irmão PT e os democratas no Brasil! Nós democratas estamos juntos @LulaOficial @ptbrasil https://t.co/wQD8XKLeFe

Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil schrieb bei Twitter: „Im Namen der SPD verurteile ich die Attacken auf die demokratischen Institutionen Brasiliens aufs Schärfste.“ Und weiter: „Präsident Lula, unserer Schwesterpartei PT und den DemokratInnen in Brasilien gilt unsere volle Solidarität! Wir DemokratInnen stehen zusammen.“ Klingbeil wiederholte dieselbe Aussage in einem auf Portugiesisch abgesetzten Tweet.

Eine Woche nach dem Ende der Amtszeit des früheren brasilianischen Präsidenten Bolsonaro hatten radikale Anhänger das Regierungsviertel in der brasilianischen Hauptstadt Brasília gestürmt und kurzzeitig die Schaltzentralen der wichtigsten Staatsgewalten des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Sie drangen in den Nationalkongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz Palácio do Planalto ein und randalierten in Sitzungssälen und Büros.