Menschenrechte UNWRA-Chef: Gazas „Bevölkerung wird entmenschlicht“

Doch es handle sich um Lehrer, Ärzte, Sozialarbeiter, Ingenieure und Hilfspersonal sowie ihre Mütter und Väter. „Wenn sie nicht in Gaza wären, könnten sie Ihre Nachbarn, Ihre Freunde sein“, so Lazzarini. Nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas im Grenzgebiet am 7. Oktober hatte Israel den Gazastreifen abgeriegelt. Seitdem kommt nur sporadisch und wenig Hilfe über Ägypten in das Küstengebiet.