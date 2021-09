Afghanistan : 7000 Kilometer mit dem Citroën DS ins Land der Paschtunen

Mit einem Citroën DS bis in die afghanische Hauptstadt Kabul. Für die Eltern unseres Redakteurs war das 1974 eine 7.000 Kilometer lange Abenteuerreise. Was sie dabei erlebten.

In Afghanistan regiert seit 1973 Sardar Mohammed Daoud Khan (1909-1978). Er hatte sich ein Jahr zuvor an die Macht geputscht. In einem Reisebericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus dieser Zeit liest man das Versprechen, dass aus einer „Studienreise nach Afghanistan ein Abenteuer“ werde. Und zu dieser Abenteuerreise brechen meine Eltern am 20. Juli 1974 auf. Mit dem Autozug geht es zunächst von Düsseldorf nach Ljubljana (Slowenien). Weiter fahren sie mit dem Citroën DS meines Vaters über den „Autoput“ – die „Gastarbeiterroute“ verbindet Mitteleuropa mit Südosteuropa und gilt jahrzehntelang als eine der gefährlichsten Straßen Europas – nach Bulgarien. Von dort führt der Weg über die 1973 eröffnete „Erste Bosporus-Brücke“ (heute: „Brücke der Märtyrer des 15. Juli“) in Istanbul. Weiter geht es über Ankara, die persische Grenzstadt Maku, Teheran nach Maschhad – die zweitgrößte Stadt im Iran und ein wichtiges religiöses Zentrum. Nach rund drei Wochen kommen meine Eltern in Afghanistan an. Nach einem mehrtägigen Aufenthalt in Herat geht es weiter in die afghanische Hauptstadt Kabul.