US-Geheimdienste US-Geheimdienstleck: Ausmaß wohl größer als bisher bekannt

Die Anklage argumentiert außerdem, Teixeira habe eine beunruhigende Vorgeschichte rassistischer und gewalttätiger Äußerungen. So sei er an der High School wegen Bemerkungen über Waffen und Molotow-Cocktails suspendiert worden. Bei seiner Festnahme seien in seinem Zimmer mehrere Waffen sichergestellt worden. Der Verdächtige habe sich wiederholt an „detaillierten und beunruhigenden Diskussionen über Gewalt und Mord“ beteiligt. Im Chat-Raum habe er unter anderem gesagt, dass er, wenn es nach ihm ginge, „eine Menge Menschen umbringen“ würde, weil damit „die Schwachen ausgemerzt“ würden.