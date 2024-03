Nahost-Konflikt US-Militär: Drei Tote bei Huthi-Angriff auf Frachtschiff

Ein Sprecher der Huthi-Miliz erklärte auf X (ehemals Twitter), dass die USA „für alles was im Roten Meer passiert“ die Verantwortung tragen. Er betonte, die Huthi griffen kein Schiff ohne vorherige Warnung an. „Es gibt jene, die sich fügen und zurückziehen, und jene, die sich weigern, woraufhin wir sie ins Visier nehmen“, so der Sprecher. Der Krieg in Gaza ist nach Darstellung des Sprechers hauptsächlich „amerikanischer Natur“. Israel sei demnach nur ein „Instrument der Exekutive“.