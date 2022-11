Diplomatie : US-Präsident Biden empfängt Macron als ersten Staatsgast

US-Präsident Joe Biden (r) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begrüßen sich während des G20-Gipfels in Indonesien, daneben steht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l). Foto: Kevin Lamarque/Pool Reuters/AP/dpa

Washington Donald Trump und Joe Biden haben nicht viel gemeinsam. Doch bei der Wahl ihres ersten Staatsgasts nach dem Einzug ins Weiße Haus haben sich beide für Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron entschieden.

US-Präsident Joe Biden empfängt Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in Washington. Macron ist der erste ausländische Gast, für den Biden seit Beginn seiner Amtszeit vor knapp zwei Jahren einen offiziellen Staatsbesuch abhält.

Macron landete gestern Abend (Ortszeit) auf dem Militärflughafen Joint Base Andrews unweit der US-Hauptstadt Washington. Die US-Regierung bezeichnet Frankreich als „ältesten Verbündeten“ und lobt Macrons Engagement nach der russischen Invasion in die Ukraine sowie mit Blick auf den Systemrivalen China. Zwischen Biden und Macron dürften aber auch Streitpunkte zur Sprache kommen.

New Orleans französisch geprägt

Macron wird bei der Reise von seiner Ehefrau Brigitte und mehreren Ministerinnen und Ministern begleitet. Das Programm dauert mehrere Tage - heute wird der Franzose etwa mit Bidens Stellvertreterin Kamala Harris zusammentreffen und bei einer Zeremonie auf dem Nationalfriedhof von Arlington dabei sein. Am Abend steht ein Abendessen der Macrons mit dem US-Präsidenten und seiner Ehefrau Jill auf dem Programm.

Morgen soll es eine gemeinsame Pressekonferenz mit Macron und Biden geben. Für den Abend ist ein festliches Staatsdinner angesetzt. Im Anschluss will Macron in die Metropole New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana weiterreisen. Die Gegend im Süden der USA ist besonders französisch geprägt.