Nahost-Konflikt US-Regierung: 90 Prozent von Geisel-Deal steht

Beim Angriff auf Israel im vergangenen Oktober hatten Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen mehr als 1.200 Menschen getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte darauf mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive in Gaza. Nach israelischer Zählung sind noch 101 Menschen in der Hand der Hamas. Wie viele von ihnen noch leben, ist unklar.