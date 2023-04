Konflikte US-Regierung gibt Trump Schuld an Afghanistan-Chaos

Als die letzten US-Militärmaschinen vom Flughafen in Kabul abhoben, spielten sich dort dramatische Szenen ab. Menschen klammerten sich aus Angst zurückgelassen zu werden an das Fahrwerk eines Flugzeugs und stürzten in den Tod. Am Einlass zum Flughafengelände versammelten sich Massen in der Hoffnung, außer Landes gebracht zu werden. In dieser Situation sprengte sich am 26. August ein Selbstmordattentäter vor einem der Eingangstore inmitten einer Menschenmenge in die Luft und riss etliche Menschen mit in den Tod.