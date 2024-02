J.D. Vance US-Senator: Trump lässt Verbündete nicht im Stich

Der republikanische US-Senator J.D. Vance hat den Nato-Verbündeten versichert, dass sie auch unter einem US-Präsidenten Donald Trump auf den Beistand der USA bei einem Angriff zählen könnten. „Natürlich lieben wir unsere Nato-Verbündeten“, sagte der Trump-Anhänger Vance am Sonntag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz vor Journalisten. „Wir schätzen das Nato-Bündnis, und das gilt für das gesamte politische Spektrum.“ Aber Europa müsse selbstständiger werden in Sicherheitsfragen, das sei die Botschaft Trumps.