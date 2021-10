Afghanistan-Konflikt : US-Sonderbeauftragter für Afghanistan tritt zurück

Washington Das Debakel in Afghanistan setzt die US-Regierung unter Druck. Nun gibt der Sonderbeauftragte für das Krisenland sein Amt auf. Er hatte ein hoch umstrittenes Abkommen mit den Taliban ausgehandelt.

US-Außenminister Antony Blinken teilte am Montagabend (Ortszeit) mit, Khalilzads bisheriger Stellvertreter Thomas West werde ihm im Amt nachfolgen. „Ich danke Botschafter Khalilzad für seinen Dienst und heiße den Sonderbeauftragten West in dieser Funktion willkommen.“ Nach der Ankündigung des US-Abzugs aus Afghanistan durch US-Präsident Joe Biden hatten die Taliban Mitte August wieder die Macht übernommen - rund zwei Wochen vor dem geplanten Ende des US-Einsatzes.

Das Abkommen sah einen vollständigen Abzug der US-Truppen bereits Ende Mai diesen Jahres vor und bereitete der erneuten Machtübernahme der Taliban nach Ansicht von Experten den Weg. Der Demokrat Biden kündigte im April ein Ende des Einsatzes für Ende August an, knüpfte daran aber keine Bedingungen für die Taliban. Der Vormarsch der militanten Islamisten gewann daraufhin an Geschwindigkeit.

Nach der Machtübernahme der Taliban in Kabul kam es zu chaotischen Evakuierungen am Flughafen der Hauptstadt. Kurz vor dem Ende der US-Evakuierungsmission wurden bei einem Anschlag am Flughafen 13 US-Soldaten und Dutzende Afghanen getötet.

Bidens Regierung ist wegen des Debakels in Afghanistan unter massiven Druck geraten. Der Präsident argumentierte, er habe vor der Wahl gestanden, die Truppen abzuziehen oder den Krieg gegen die Taliban zu eskalieren. Experten hatten allerdings mehrere Wege aufgezeigt, die zwischen diesen beiden Extremen gelegen hätten. Für Unmut in europäischen Regierungen sorgte, dass Biden den Abzug der US-Truppen und damit das Ende des internationalen Einsatzes eigenmächtig und trotz der gewaltigen Bedenken von Verbündeten beschloss.

Für den gebürtigen Afghanen Khalilzad (70) könnte der Rücktritt das Ende einer langen diplomatischen Karriere bedeuten. Er trat 1985 in das US-Außenministerium ein. Von 2003 bis 2005 war US-Botschafter in Afghanistan, in den beiden darauffolgenden Jahre vertrat er die Vereinigten Staaten im Irak. Daraufhin war er bis 2009 US-Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York. Zum Sonderbeauftragten für Afghanistan wurde er von der Trump-Regierung im September 2018 ernannt. Unter der Biden-Regierung behielt er den Posten bei.