US-Stützpunkt Ramstein : US-Verteidigungsminister lädt zu Ukraine-Treffen

Treffen im deutschen Ramstein: Lloyd Austin will zum Krieg in der Ukraine beraten. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Washington Wie kann die Sicherheit und Souveränität der Ukraine dauerhaft gewährleistet werden? Darüber will US-Verteidigungsminister Lloyd Austin mit mehreren Ländern im deutschen Ramstein beraten.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin will in der kommenden Woche auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz mit Kollegen aus mehreren Ländern zum Krieg in der Ukraine beraten.

Das Treffen solle am kommenden Dienstag stattfinden, kündigte Pentagon-Sprecher John Kirby am Donnerstag an. Kirby nannte keine Details zur Teilnehmerliste. Es würden aber nicht nur Nato-Staaten eingeladen, sagte er.

Ein Ziel des Treffens sei die dauerhafte Sicherheit und Souveränität der Ukraine. Es solle daher um den Verteidigungsbedarf der Ukraine über den aktuellen Krieg hinaus gehen. „Wir denken, dass es an der Zeit ist, auch diese Diskussion zu führen“, sagte Kirby. Außerdem solle es um die weitere militärische Unterstützung der Ukraine gehen. Die US-Regierung hatte früher am Tag neue Militärhilfe in Höhe von 800 Millionen US-Dollar angekündigt.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-996889/3

(dpa)