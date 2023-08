Konflikt USA: „Hetzerische Äußerungen“ von Israels Polizeiminister

„Wir verurteilen jegliche rassistische Rhetorik“, hieß es aus dem US-Außenministerium. Israelis und Palästinenser verdienten „das gleiche Maß an Freiheit und Sicherheit“. Mehrere Menschenrechtsorganisationen warfen Ben-Gvir vor, Apartheidpolitik zu betreiben. Kritik kam unter anderen auch von US-Model Bella Hadid. „An keinem Ort und zu keiner Zeit, vor allem nicht im Jahr 2023, sollte ein Leben mehr wert sein als das eines anderen“, schrieb sie auf Instagram an ihre fast 60 Millionen Follower. Hadid hat einen palästinensischen Vater. Am Freitag protestierten Dutzende Menschen vor Ben-Gvirs Haus in der Siedlung Kirjat Arba.