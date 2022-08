Russischer Angriffskrieg : USA kündigen neue Hilfe für Ukraine in Milliardenhöhe an

USA kündigen neue Hilfe für Ukraine in Milliardenhöhe an

Washington Die USA schicken seit Monaten eine Waffenlieferung nach der anderen in die Ukraine. Nun folgt ein extra großes Hilfspaket, als Botschaft längerfristigen Beistands.

Die US-Regierung hat der Ukraine weitere Milliardenhilfen zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zugesagt. US-Präsident Joe Biden kündigte in Washington Unterstützung für Kiew im Umfang von knapp drei Milliarden Dollar (rund drei Milliarden Euro) an.

US-Außenminister Antony Blinken sagte, die Menschen in der Ukraine hätten bewiesen, dass sie alles tun werden, um ihr Zuhause, ihre Familien, ihre Mitbürger, ihr Land und ihre Unabhängigkeit zu schützen. Die USA hätten gezeigt, dass sie dem Land so lange wie nötig zur Seite stehen werden.

10,6 Mrd US-Dollar US-Militärhilfe für Kiew seit Januar 2021

In den vergangenen Monaten hatten die Amerikaner bereits im großen Stil und in schneller Abfolge diverse Hilfspakete für die Ukraine auf den Weg gebracht. Erst am vergangenen Freitag hatte die US-Regierung angekündigt, Kiew weitere Militärhilfe in Höhe von rund 775 Millionen US-Dollar (rund 777 Millionen Euro) bereitzustellen. Damit hatte sich die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine seit Beginn von Bidens Amtszeit auf insgesamt 10,6 Milliarden US-Dollar (rund 10,6 Milliarden Euro) erhöht. Der Großteil der Hilfen floss seit dem Kriegsbeginn Ende Februar.