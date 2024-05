Krieg in Nahost USA nehmen Israel gegen Vorwürfe in Schutz

In Rafah an der Grenze zu Ägypten will Israels Führung die letzten dort vermuteten Bataillone der Hamas zerschlagen. Rafah ist die letzte noch halbwegs intakte Stadt in Gaza. Die USA lehnen eine große israelische Bodenoffensive dort ab. Der israelische Verteidigungsminister Galant und sein Generalstabschef Halevi hätten Sullivan über „neue alternative Ansätze zur Bekämpfung der Hamas in Rafah“ informiert, teilte das Weiße Haus mit. „Beide Seiten kamen überein, die Gespräche fortzusetzen.“