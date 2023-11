Kriminalität USA: Schüsse auf drei Männer mit palästinensischen Wurzeln

In der Nähe des Angriffsorts sei am Sonntagnachmittag ein 48-Jähriger festgenommen worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei. Eine Durchsuchung seiner Wohnung gebe den Ermittlern „hinreichenden Grund zu der Annahme“, dass der 48-Jährige die Schüsse abgegeben habe, hieß es. Eine Anklage vor Gericht werde erwartet. Aus dem Weißen Haus hieß es, US-Präsident Joe Biden sei über den Vorfall in Burlington unterrichtet worden.