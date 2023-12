Krieg in Nahost USA setzen auf Palästinenserbehörde für Zeit nach Gaza-Krieg

Die Bundesregierung verurteilte den Angriff auf einen Containerfrachter der deutschen Reederei Hapag-Lloyd im Roten Meer und prüft eine US-Bitte um einen Marine-Einsatz in der Region. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte in Berlin, aus den USA sei vor einigen Tagen eine Anfrage an die Deutsche Marine gestellt worden, ob sie in der Lage sei, im Roten Meer zu unterstützen. „Diese Anfrage wird derzeit geprüft und sicherlich auch mit allen notwendigen verantwortlichen Stellen in der Regierung besprochen“, sagte der Sprecher.