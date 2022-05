Bedrohung Nordkorea : USA und Südkorea wollen Militärmanöver ausweiten

US-Präsident Joe Biden (r) trifft den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol im Volkshaus in Seoul. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Seoul Bereits die letzten Militärmanöver hatte Nordkoreas Diktator Kim Jong Un aufgebracht. Nun sollen diese weiter ausgebaut werden, unterstreicht US-Präsident Biden bei seinem Besuch in Seoul.

US-Präsident Joe Biden und Südkoreas Staatschef Yoon Suk Yeol seien sich einig, dahingehende Gespräche zu beginnen, hieß es am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung. Gleiches gelte auch für die militärische Aus- und Fortbildung, hieß es nach einem bilateralen Treffen der beiden Präsidenten in Seoul.