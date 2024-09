Die Lage im Überblick USA weisen Putin-Drohungen zurück - Keine Ansage zu Waffen

Nach Angaben des ukrainischen Militärs halten die schweren Kämpfe vor allem im Osten des Landes weiter an. Es habe 115 Gefechte gegeben, teilte der Generalstab in Kiew in seinem abendlichen Lagebericht am Freitag mit. „Am heißesten war heute die Lage in Richtung Kurachowe, daneben war der Feind auch in Richtung Lyman und Pokrowsk aktiv“, heißt es. Im Raum Kurachowe hätten die ukrainischen Verteidiger bislang 30 Angriffe abgewehrt, 5 weitere liefen noch.