US-Wahlkampf Vance: „Katzen-Frauen“-Kommentar wurde missverstanden

Es war nicht seine einzige Äußerung des Senators in diese Richtung. Vance forderte einst auch, dass Kinderlose in einer Demokratie weniger zu sagen haben und mehr Steuern zahlen sollten. Umfragen zeigen, dass Vance schlechtere Beliebtheitswerte als der demokratische Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz hat. Allerdings sind die Vizepräsidentschaftskandidaten in den USA in der Regel nicht ausschlaggebend dafür, wer die Präsidentenwahl gewinnt. Bei der Abstimmung am 5. November treten Ex-Präsident Trump und die Kandidatin der Demokraten, US-Vize Kamala Harris, gegeneinander an. Es läuft ein knappes Rennen hinaus.