Katholische Kirche : Vatikan: Erholsame Nacht für Benedikt XVI. - „Klar und wach“

Rom Dem emeritierten Papst Benedikt XVI. geht es den Umständen entsprechend gut. Das verkündete der Vatikan nun - nach Stunden der Unsicherheit.

Am Mittwoch hatte Papst Franziskus in der katholischen Kirche für Aufsehen gesorgt, als er sagte, sein Vorgänger sei „sehr krank“. Viele hatten die Aussagen dahingehend gedeutet, dass der 95 Jahre alte Benedikt möglicherweise im Sterben liegen könnte.

Franziskus lade die Gläubigen weiterhin ein, für Benedikt zu beten „in diesen schweren Stunden“, wie Bruni weiter sagte. Dieser Aufforderung kamen viele Katholiken in mehreren Teilen der Welt nach. Bischöfe und Kardinäle etwa aus Nord- und Südamerika sowie Frankreich, Belgien und natürlich Deutschland teilten mit, für den früheren Pontifex zu beten. Auch deutsche Besucher in Rom sagten am Donnerstag nahe des Petersdoms, dass sie für Benedikt beteten. Einige zeigten sich traurig, dass es Benedikt offenbar schlecht gehe.