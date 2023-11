Katholische Kirche Vatikan: Papst hat keine Lungenentzündung

Am Wochenende musste Franziskus wegen seiner Erkrankung Termine absagen. Am Sonntag hielt der 86-Jährige das traditionelle Angelus-Gebet nicht wie üblich vom Fenster des Apostolischen Palastes ab, sondern von seinem Wohnsitz im Vatikan. Ein Priester las große Teile der Ansprache vor. Das Gebet an sich und den Segen sprach Franziskus selbst. Der Papst wirkte dabei erschöpft und hustete.