Vatikan Vatikan: Papst nach Operation auf dem Weg der Besserung

Am Abend meldete sich der Pontifex außerdem bei Twitter zu Wort. „Ich danke von Herzen für die Gebete und die vielen Botschaften der Nähe und Zuneigung, die mich in diesen Tagen erreicht haben“, hieß es in einem Tweet. Er bat darum, weiter für ihn zu beten. Er dankte auch dem Gesundheitspersonal und den Seelsorgern.