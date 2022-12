Katholische Kirche : Vatikan-Sprecher: Benedikt ist „klar und wach“

Rom Am Mittwoch sorgte Papst Franziskus mit seiner Äußerung über den Gesundheitszustand des emeritierten Papstes Benedikt XVI. für Aufsehen. Geistliche aus der ganzen Welt beten für Benedikt.

Gebete in Deutschland

In Deutschland schloss sich Kölns Erzbischof Rainer Maria Woelki - den Benedikt 2012 zum Kardinal gemacht hatte - dem Aufruf zum Gebet ebenso an wie andere Geistliche. Darunter waren etwa Georg Bätzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Bischof von Limburg, der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx sowie Bischof Rudolf Voderholzer aus Regensburg.

In Regensburg hatte Joseph Ratzinger - wie Benedikt mit bürgerlichem Namen hieß - an der Universität gelehrt; sein Bruder Georg starb dort im Juli 2020. In Benedikts oberbayerischem Geburtsort Marktl am Inn entzündete Franz Haringer, der Theologische Leiter des Geburtshauses von Ratzinger, eine Kerze für den erkrankten Papa Emeritus.