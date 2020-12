Opposition boykottierte Wahl : Venezuela: Maduro beansprucht Sieg für seine Sozialisten

Caracas Regierung, Polizei, Militär und Justiz hat Maduro bereits im Griff, nun bringt er auch das Parlament unter Kontrolle. Fehlt dem selbst ernannten Interimspräsidenten Guaidó dort die Mehrheit, bröckelt seine Legitimität.

„Venezuela hat eine neue Nationalversammlung für die Periode 2021 bis 2026. Ein großer Sieg - ohne Zweifel - der Demokratie“, sagte er in einem auf seinem Twitter-Account veröffentlichten Video nach Bekanntgabe vorläufiger Wahlergebnisse durch das Wahlamt in der Nacht zum Montag (Ortszeit).

„Die Diktatur ist offensichtlich“, schrieb dagegen der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó bei Twitter und prangerte Wahlbetrug an. „Wir alle wissen, dass die Ergebnisse vorab feststanden“, sagte Guaidó in einem von ihm bei Twitter veröffentlichten Video.

Ein Sieg der Sozialisten würde für die Opposition den Verlust der letzten von ihr kontrollierten staatlichen Institution in dem südamerikanischen Land bedeuten. Ohne Mehrheit in der Nationalversammlung dürfte auch die Legitimität Guaidós infrage gestellt werden.

Kritik hatte es indes auch vom Außenminister von Guaidós Gegenregierung, Julio Borges, gegeben. „Die Wahl ist ein Betrug der von Nicolás Maduro angeführten Diktatur und wird die Krise im Land nur verschärfen“, schrieb er in einem am Sonntag veröffentlichten offenen Brief an die internationale Gemeinschaft. „Was Venezuela braucht, sind freie Präsidenten- und Parlamentswahlen.“