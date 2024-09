Nach Vorwurf des Wahlbetrugs Venezuela vertreibt Oppositionsführer - Asyl in Spanien

Die erzwungene Ausreise könnte zu einer Zuspitzung der angespannten Lage in Venezuela führen. Es ist aber zu vermuten, dass González in Madrid wohl eher eine geringere Rolle spielen wird. Er galt in Caracas vor seiner Kandidatur nämlich ohnehin eher als „graue Maus“. Im Exil gerieten deutlich schillerndere Figuren, darunter der frühere selbst ernannte „Interimspräsident“ Juan Guaidó, der derzeit in Miami lebt, schnell in Vergessenheit.