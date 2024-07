Wahlen Venezuelas Opposition fordert Präsident Maduro heraus

In der Hauptstadt Caracas kam es zu Protesten gegen Maduro. „Sie wird fallen, sie wird fallen, diese Regierung wird fallen“, skandierten Demonstranten im Armenviertel Petare. Sie blockierten Straßen und steckten Barrikaden in Brand, wie im Fernsehsender NTN24 zu sehen war. Die Polizei feuerte Tränengas und Gummigeschosse auf die Demonstranten. Wie auf einem Video zu sehen war, schossen Männer in Zivil auch mit Pistolen in Richtung der Protestierenden.