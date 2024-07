Umstrittenes Wahlergebnis Venezuelas Opposition reklamiert Sieg in allen Bundesstaaten

Die Opposition erkannte das offizielle Ergebnis nicht an und warf der Regierung Wahlbetrug vor. Auch die US-Regierung und eine Reihe lateinamerikanischer Staaten meldeten Zweifel am angeblichen Sieg Maduros an, der das Land mit autoritären Methoden führt. Venezuela kündigte daraufhin an, sein gesamtes diplomatisches Personal aus mehreren lateinamerikanischen Ländern abzuziehen.