Kriminalität Vergewaltigungsvorwürfe gegen Kollegen - Sunak unter Druck

Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen weiteren Abgeordneten seiner Konservativen Partei setzen den britischen Premierminister Rishi Sunak unter Druck. Auch in den eigenen Reihen wurden Forderungen lauter, den Fall genauer zu untersuchen. Zuvor hatte Vizepremier Oliver Dowden eingeräumt, dass die Tories offenbar die medizinische Behandlung einer Frau bezahlt haben, die von einer Vergewaltigung durch den Mann berichtet hatte. Sunak sprach am Montag von „sehr schwerwiegenden“ Vorwürfen und rief Betroffene auf, sich bei der Polizei zu melden. Der Name des Verdächtigen war zunächst nicht bekannt.