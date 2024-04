Justiz Verteidigung: „Präsident Trump ist unschuldig“

„Präsident Trump ist unschuldig. Präsident Trump hat keine Verbrechen begangen“, sagte Verteidiger Todd Blanche in New York in seinem Eröffnungsplädoyer im ersten Strafprozess gegen einen ehemaligen Präsidenten in der amerikanischen Geschichte. Es sei völlig legal, Geheimhaltungsvereinbarungen einzugehen. Der im Saal anwesende Trump drehte sich seinem Anwalt während dessen Rede zu und hörte offensichtlich aufmerksam zu.