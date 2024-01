Kriegsgefangene getötet? Viele offene Fragen nach Absturz von russischem Transporter

Peskow ließ offen, ob es in Zukunft weitere Gefangenenaustausche geben könne. „Der Austausch von Gefangenen ist ein Prozess, der in vollkommener Ruhe abläuft. Dass die Ukrainer nun ihre eigenen Gefangenen getötet haben, ihre eigenen Bürger, die buchstäblich innerhalb von 24 Stunden wieder zu Hause sein sollten, das ist natürlich ein schrecklicher Akt“, sagte Peskow. „Das will einem nicht in den Kopf gehen.“ Wie sich das auf künftige Gefangenenaustausche auswirke, könne derzeit niemand sagen. In Kiew hatte Selenskyj die Heimholung Tausender Ukrainer aus russischer Gefangenschaft stets als vorrangiges Ziel genannt.