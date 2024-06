Krieg in Nahost Vier israelische Geiseln aus dem Gazastreifen gerettet

Bei einem Protest vor dem Weißen Haus in der US-Hauptstadt Washington erinnerten in rot gekleidete Menschen mit einem langen roten Banner an die „rote Linie“, die US-Präsident Biden im März mit Blick auf eine großangelegte Bodenoffensive der israelischen Armee in der Stadt Rafah ausgesprochen hatte. Auf Plakaten wurde unter anderem eine Waffenruhe gefordert und der Stopp von US-Waffenlieferungen an Israel. Es wurde auch der Vorwurf des Völkermords erhoben. Der Protest war am Nachmittag aber friedlich, wie eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete. Ein Polizist schätzte die Teilnehmerzahl auf Nachfrage auf „einige Tausend“ ein, konnte aber keine genaueren Angaben machen.