Migration Von der Leyen besucht Lampedusa: Ankunft Tausender Migranten

Auf der kleinen Insel zwischen Sizilien und Nordafrika sind seit Wochenbeginn mehrere Tausend Bootsmigranten angekommen. Nach einer Zeit, in der verhältnismäßig weniger Migranten auf der Insel landeten, scheint das gute Wetter dafür gesorgt zu haben, dass so viele Boote auf einmal losgefahren sind. Allein am Dienstag kamen mehr als 5000 Menschen an - so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Zeitweise war das Erstaufnahmelager mit rund 6800 Menschen maßlos überfüllt. Wegen der Nähe zur tunesischen Küstenstadt Sfax gehört Lampedusa seit Jahren zu den Brennpunkten der Migration nach Europa. Der Stadtrat rief wegen der Lage den Notstand aus.