Rede zur Lage der EU : Von der Leyen skizziert Ideen zu Europas Krisen

Straßburg In Europa tobt Krieg, hohe Energiepreise setzen Wirtschaft und Verbrauchern zu. Wie steuert die EU durch die kommenden Monate? Antworten will die Chefin der Europäischen Kommission geben.

Angesichts galoppierender Energiepreise und des Kriegs in der Ukraine skizziert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an diesem Mittwoch ihre Ideen für die kommenden Monate.

In ihrer jährlichen Rede zur Lage der Europäischen Union (9.00 Uhr) dürfte die 63-Jährige unter anderem Vorschläge machen, wie Europas Bürgerinnen und Bürger trotz hoher Strompreise durch den Winter kommen können. Zugleich dürfte die deutsche Politikerin der von Russland angegriffenen Ukraine anhaltende Unterstützung zusichern. Um den Schulterschluss mit dem Land zu bekräftigen, wird die ukrainische First Lady Olena Selenska als Ehrengast im Straßburger Europaparlament anwesend sein.

Rede zur Lage der Union immer im September

EU-Energiekommissarin Kadri Simson kündigte bereits am Dienstag an, dass Stromproduzenten, die Strom aus billigeren Quellen als Gas produzieren - Sonne, Wind, Atomkraft oder Kohle etwa - ihren Erlös ab einer gewissen Obergrenze an den Staat zahlen sollen. Damit sollen dann Entlastungen für die Verbraucher finanziert werden. Die Strompreise werden derzeit von den hohen Gaspreisen getrieben. Atomkraftwerke oder Windfarmen machen dadurch große Gewinne, die nun abgeschöpft werden sollen.

Maßnahmen gegen Energiekrise erwartet

Wenig geschlossen hat die EU sich in den vergangenen Jahren mit Blick auf Fragen des Rechtsstaats gezeigt. Der Streit mit Polen und Ungarn wird schon lange auf offener Bühne ausgetragen. Kritiker der Regierungen in Warschau und Budapest werfen den Ländern vor, rechtsstaatliche Prinzipien zu untergraben und demokratische Werte immer weiter zu verwässern. Ungarn hatte in den vergangenen Monaten zudem immer wieder die geschlossene EU-Haltung gegenüber Russland auf die Probe gestellt. So wurden etwa Sanktionen gegen Russland verzögert, in Moskau um mehr Gas gebeten oder Strafmaßnahmen auf Drängen Ungarns abgeschwächt.