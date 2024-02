US-Wahlen Vorwahl in South Carolina: Haley hofft auf Heimvorteil

Nach den Vorwahl-Siegen Donald Trumps in Iowa, New Hampshire und Nevada liefert Haley sich am Samstag ein weiteres Duell mit dem Ex-Präsidenten um die Nominierung ihrer Partei für die Wahl am 5. November. Bei den Republikanern ist South Carolina als erster Südstaat an der Reihe. Zwar ist Haley dort nicht ganz so weit abgeschlagen - landesweit trennen sie in Umfragen derzeit rund 60 Prozentpunkte von Trump; doch ein Rückstand von mehr als 30 Prozentpunkten lässt auch in South Carolina kaum auf einen Erfolg hoffen. Neben Trump bleibt wenig Raum für eine Bewerberin wie Haley, die als politisch moderater und rhetorisch deutlich gemäßigter gilt.