Parlamentswahl Wahlen in Neuseeland: Konservatives Bündnis ohne Mehrheit

Am Tag nach der Wahl hatte es noch so ausgesehen, als ob Luxons Partei auf 50 von 120 Sitzen im Parlament kommen würde und die rechtsliberale ACT auf 11 - was zusammen für eine hauchdünne Mehrheit gereicht hätte. Doch die „special votes“ von Wählern, die außerhalb ihres Wahlkreises abgestimmt hatten, mussten noch ausgezählt werden. Und das waren diesmal immerhin knapp 21 Prozent aller 2,9 Millionen abgegebenen Stimmen, wie die Wahlkommission nun mitteilte - deutlich mehr als bei den vorherigen Wahlen.