Parlamentswahl : Wahlkrimi in Schweden noch nicht entschieden

Stockholm Ein denkwürdiger Wahlabend: Erst liegt das Lager von Ministerpräsidentin Andersson vorn, dann kippt die Lage zugunsten des konservativen Herausforderers Kristersson. Ein Dritter spielt eine Schlüsselrolle.

Der dramatische Wahlkrimi in Schweden geht in die Verlängerung: Frühestens am Mittwoch soll nun das vorläufige Ergebnis der schwedischen Parlamentswahl feststehen. Erst dann seien die Stimmen aus dem Ausland sowie verspätete vorzeitig abgegebene Stimmen ausgezählt worden, teilte die Wahlbehörde am frühen Morgen der Nachrichtenagentur TT mit.