Großbritannien : Wahlschlappe: Weitere Rückschläge für Johnson

Bei den Nachwahlen in Großbritannien verlor die konservative Partei, der auch Premier Boris Johnson angehört, zwei Wahlkreise. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

London Boris Johnson gerät immer mehr unter Druck. Nur zweieinhalb Wochen nach einem knapp überstandenen Misstrauensvotum verlieren seine Konservativen zwei wichtige Wahlkreise.

Für den politischen Überlebenskünstler Boris Johnson wird die Luft immer dünner. Der britische Premierminister musste bei Nachwahlen in englischen Wahlbezirken gleich zwei krachende Niederlagen für seine Partei einstecken.

Ein weiterer Schlag folgte am Freitag mit dem Rücktritt seines Generalsekretärs. Johnson zeigte sich trotzdem zum Weitermachen entschlossen. Der 58-Jährige ist seit Juli 2019 im Amt, bekommt aber zunehmend auch Widerspruch aus der eigenen Partei.

Bei den Nachwahlen verloren die Konservativen den Wahlkreis Tiverton und Honiton im Südwesten an die Liberaldemokraten und den Wahlkreis Wakefield im Norden an die Labour-Partei. Beide Wahlkreise wurden bislang von konservativen Abgeordneten vertreten, die ihre Mandate wegen sexuellen Fehlverhaltens niederlegen mussten. Johnson und seine Partei leiden auch unter den Folgen der sogenannten Partygate-Affäre. Dabei geht es um illegale Feiern im Regierungsviertel während des Corona-Lockdowns.

Wird es weitere Rücktritte geben?

Der Generalsekretär der Konservativen, Oliver Dowden, begründete seinen Rücktritt so: „Jemand muss Verantwortung übernehmen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich unter diesen Umständen nicht im Amt bleiben kann.“ Mit Spannung wird nun erwartet, ob weitere Abgänge folgen.

Die Wahlschlappe dürfte Johnsons Position an der Spitze von Partei und Regierung weiter schwächen. Bei einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Commonwealth-Staaten in Ruanda zeigte er sich demonstrativ gelassen. „Wenn die Leute Probleme haben, senden sie Politikern Botschaften, und die Politiker müssen reagieren.“ Johnson macht für die Niederlagen in erster Linie die gestiegenen Lebenshaltungskosten verantwortlich. Einen Rücktritt hatte er zuvor schon abgelehnt und sogar als „verrückt“ bezeichnet.